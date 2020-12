Le nouvel entraîneur de Benito Raman et Schalke 04 bientôt connu

Le club de Bundesliga est plongée dans une crise très profonde et n'arrive pas à sortir la tête de l'eau.

Après 13 rencontres de championnat, Schalke 04 n'a toujours pas trouvé le chemin de la victoire et a même concédé neuf défaites. Le club de Bundesliga n'a d'ailleurs décroché que deux victoires cette saison : en Coupe d'Allemagne.

Alors que Manuel Baum a récemment été remercié, le club cherche un nouvel entraîneur et selon la presse allemande, il se pourrait que Christian Gross soit bientôt nommé, juste après Noël.

Le technicien suisse serait le quatrième entraîneur du club cette année et aura la lourde tâche de faire gagner le club et de le sortir de la crise. Schalke 04 est actuellement bon dernier de Bundesliga et est à sept longueurs de la première place pour le maintien.