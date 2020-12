La fierté de Christophhe Galtier: 'Ce n'est pas rien"

Lille n'a perdu sa première place qu'à la différence de buts ce mardi soir.

Lille a terminé l'année 2020 sur une victoire arrachée en fin de match à Montpellier (3-2), mercredi, lors de la 17e journée de Ligue 1. Un résultat qui rend fier l'entraîneur lillois Christophe Galtier.

"Avoir 36 points après avoir joué nos matchs européens, et une série de dix matchs, ce n'est pas rien, estime le coach du LOSC. Avoir autant de force mentale et de caractère pour aller chercher cette victoire est une grande fierté. J'ai été satisfait des joueurs qui sont entrés en jeu à la mi-temps et en seconde période. C'était un match un peu fou. On a marqué un but de plus que l'adversaire, ce n'est pas rien. Mes joueurs ont réussi à se maîtriser pour faire face à cette équipe de Montpellier généreuse et engagée, et marquer un troisième but."

En raison d'une moins bonne différence de buts que Lyon (+19 contre +20), Lille termine l'année à la 2e place au classement.