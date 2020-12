Voici les raisons du licenciement de Thomas Tuchel

Le Paris Saint-Germain a pris une décision forte en se séparant du technicien allemand au terme de la première partie de la saison.

L'Equipe a révélé ce vendredi les raisons qui ont poussé les dirigeants du Paris Saint-Germain à licencier Thomas Tuchel. Tout d'abord, l'Allemand a fait les frais de sa relation compliquée avec son directeur sportif, le Brésilien Leonardo, qui ne le considérait pas comme l'homme de la situation et qui n'appréciait pas sa communication.

Puis, les résultats obtenus lors de cet exercice 2020-2021 sont décevants : seulement une troisième place au classement en Ligue 1 et une qualification arrachée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions lors de la dernière journée.

De plus, la direction du champion de France n'a pas apprécié le niveau de jeu de l'équipe face aux concurrents directs outre-Quiévrain comme l'Olympique Lyonnais (0-1), Lille (0-0) et l'Olympique de Marseille (0-1). Ensuite et surtout, les Qataris ont aussi décidé de tourner la page avec l'Allemand à cause de Mauricio Pochettino. En effet, l'Argentin, attendu pour succéder à Tuchel, représentait une véritable priorité pour les dirigeants parisiens, qui craignaient de le voir signer avec une autre formation sans un changement avant l'été prochain.