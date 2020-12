La déclaration d'amour d'Erling Haaland au Borussia Dortmund : "C'est le grand rêve que je suis en train de vivre"

Ardemment courtisé sur le marché des transferts, Erling Haaland fait partie des jeunes talents les plus en vogue en Europe. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, le Norvégien se sent bien au sein du club de la Ruhr.

Il fait partie des nouvelles stars du football mondial. À seulement 20 ans, Erling Haaland affole le marché des transferts. Mais l'international norvégien, dont le nom est souvent évoqué du côté du Real Madrid ces dernières semaines, a encore des objectifs avec le Borussia Dortmund.

En effet, dans des propos accordés à DAZN, dans le cadre du documentaire BVB 09 – Stories who we are, le numéro 9 a confié quel était son bien-être chez les Schwarz-Gelben. "Mon plus grand rêve en ce moment est de réaliser quelque chose avec Dortmund et c'est pour cela que je travaille [...] Le club m'a acheté pour beaucoup d'argent et les fans peuvent s'attendre à ce que je me donne à 100 %. Le Borussia Dortmund est le grand rêve que je suis en train de vivre."

Pour rappel, Erling Haaland a rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2020, en provenance du RB Salzbourg, contre un chèque de 20 millions d'euros, selon Transfermarkt. Alors que sa valeur marchande tourne aujourd'hui autour des 100 millions d'euros, ces déclarations devraient rassurer les supporters du BVB quant à l'avenir de leur pépite...