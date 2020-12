Neymar au coeur d'une nouvelle polémique

Pour cette mini-trêve de Noël, le Brésilien a décidé d'aller se ressourcer du côté de son pays natal.

Neymar préparerait une énorme fête pour le nouvel an et aurait convié pas moins de 500 personnes pour passer la soirée dans un manoir de Mangaratiba, à Rio de Janeiro, comme le rapporte O Globo. Pour ne pas être dérangé, l'attaquant du PSG aurait décicer de créer une sorte de boîte de nuit souterraine avec une protection acoustique et aurait aussi embauché un groupe de musique afin de divertir ses convives. Les téléphones portables seraient interdits afin que des vidéos ou des photos ne fuitent pas sur les réseaux sociaux.

Cette nouvelle passe mal au Brésil, qui déplore près de 190 000 morts en raison du coronavirus. Les critiques se sont abattues sur Neymar alors que son pays connaît une recrudescence des cas de contaminations.