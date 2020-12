Cristiano Ronaldo s'ennuie dans les stades vides

Récompensé du prix de "joueur du siècle" à l'occasion des Globe Soccer Awards ce dimanche, l'attaquant de la Juventus Turin a accepté d'évoquer la crise sanitaire actuelle.

Cristiano Ronaldo a regretté l'absence des supporters dans les stades. "Je vais être honnête, jouer dans des stades vides est ennuyeux, à mon avis. Bien évidemment, je respecte tous les protocoles et la santé passe avant tout, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas jouer comme ça, c'est très difficile. J'aime entendre les gens crier, réagir pendant un match. Voir l'attitude des supporters et des autres joueurs, ça me motive. J'espère que les choses vont s'arranger en 2021 avec du public dans les stades car il n'y a pas de passion sans les fans", a confié CR7.