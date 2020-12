Divock Origi proposé en Italie

Le Diable Rouge, qui n'a eu que quelques minutes cette saison en Premier League, pourrait s'envoler vers l'Italie.

Peu utilisé par Jürgen Klopp depuis le début de la saison 2020-2021, Divock Origi pourrait quitter Liverpool et rejoindre en janvier un club qui lui donnera davantage sa chance.

Le Diable Rouge ne manque pas de prétendants. Dans le viseur des Anglais de Wolverhampton, le footballeur de 25 ans aurait été proposé par son entourage à une formation de Serie A, à savoir l'Inter Milan, d'après les informations du Corriere dello Sport. L'arrivée à Guiseppe Meazza de l'ancien Lillois offrirait à Antonio Conte une alternative à l'avant-centre belge Romelu Lukaku, que le numéro 27 des Reds côtoie chez les Diables Rouges.

Débarqué sur les bords de la Mersey durant l'été 2014 pour un peu plus de 12 millions d'euros, Divock Origi n'a disputé que huit matches toutes compétitions confondues en 2020-2021, pour un seul but. Confronté à la concurrence de Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah, il n'a pas été titularisé une seule fois en Premier League, pour un total de trois entrées en jeu. Son bail court encore jusqu'en juin 2024 avec le champion d'Angleterre en titre.