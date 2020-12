Marcus Rashford fan d'un coéquipier : "Il nous donne une autre dimension à Manchester United"

L'international anglais s'est félicité de la venue du buteur uruguayen qui s'est déjà montré décisif à plusieurs reprises depuis son arrivée chez les Red Devils.

Edinson Cavani a rejoint gratuitement le club mancunien le 5 octobre dernier où il a signé un contrat d'une saison avec une option pour une année supplémentaire. Le buteur a déjà marqué quatre buts lors de ses 13 premières apparitions toutes compétitions confondues, bien qu'il ait été principalement utilisé comme remplaçant.

L'Uruguayen a convaincu tout le monde du côté de Manchester United Marcus Rashford. "C'est un joueur de haut niveau, il a beaucoup de qualités et je pense qu'il nous donne une autre dimension qui est différente de celle que nous avons déjà dans l'équipe", a déclaré l'international anglais au MUTV. "C'est bien de jouer avec lui et le voir marquer et donner des passes décisives est important pour tout attaquant et nous devons maintenir entre nous ce que nous avons fait", a lâché l'Anglais.