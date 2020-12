Trois buts et trois rouges entre Grenade et Valence

Le match de Liga entre Grenade et Valence s'est terminé avec autant d'expulsions que de buts. Le club andalou l'a emporté et se rapproche à un point du Barça.

Grenade, mené sur sa pelouse par le FC Valence, a retourné la situation, répondant au but inscrit par Gameiro (36e) par deux buts, tous deux inscrits en fin de chaque période (Kenedy, 45e +1 et Molina, 88e). Un match qui se terminera à 10 contre ... 9 pour Grenade puisque l'arbitre de la rencontre exclura Jason et Guedes côté valencian et Duarte côté andalou.

Le Granada FC est désormais 7e de Liga, à un petit point du FC Barcelone. Valence vit une saison très difficile et est actuellement 16e avec 15 points, soit autant que le premier relégable de Liga.