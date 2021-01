🎥 Les 23 buts d'Erling Haaland en Bundesliga

Après avoir impressionné la planète foot en début de saison avec Salzbourg, Erling Haaland avait décidé de poser ses valises à Dortmund, en début d'année. Il y a rapidement fait ses preuves. 23 buts en 23 matchs de Bundesliga, 33 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues avec le Borussia: il n'aura manqué que des trophées pour couronner l'année du phénomène norvégien.

Every Erling Haaland goal so far in the Bundesliga âšœđŸ€–



How many will he score in 2021? pic.twitter.com/Zy98XQuy31