Leandro Trossard regrette son but annulé: "Je ne pense pas qu'il y avait faute"

Auteur d'une performance majuscule, samedi soir, le Diable Rouge aurait même pu offrir la victoire aux Seagulls.

Mené 1-3 par Wolverhampton, Brighton & Hove Albion s'est arraché pour s'offrir le point du partage samedi soir. Avec Leandro Trossard dans les premiers rôles: l'ancien Genkois a distillé ses deuxième et troisième assists de la saison en Premier League.

"Un résultat logique"

Et il aurait même pu ajouter un but à son tableau d'honneur: trois minutes après l'égalisation, le Belge filait planter le quatrième but des Seagulls. Un but annulé directement par l'arbitre de la rencontre. "Je ne pense pas qu'il y avait faute, Rayan Aït-Nouri m'a touché, mais je pense qu'il s'est lui-même fait un croche-pied."

Pourtant, Leandro Trossard ne fait pas la fine bouche. "Au vu de la physionomie de la rencontre, c'est sans doute un résultat logique", analyse-t-il. Et au vu de la situation de Brighton & Hove Albion, qui n'a que trois points d'avance sur Fulham, premier relégable, chaque point compte.