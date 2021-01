Kevin de Bruyne comparé à Romelu Lukaku après sa prestation en numéro 9 : "Je ne peux pas rivaliser avec lui"

Kevin De Bruyne s'est une nouvelle fois montré en grande forme avec Manchester City.

Kevin De Bruyne était omniprésent face à Chelsea et a couronné son match avec un but et une passe décisive. Dans les chiffres de Skysports, il a obtenu un gros neuf, bien mérité. C'était aussi une véritable démonstration de son équipe. Chelsea pourrait s'estimer heureux de s'en tirer avec seulement trois buts encaissés.

Une nuit parfaite pour City ? "Il est toujours difficile de parler d'un match parfait, car on fait toujours des erreurs", confie Kevin De Bruyne à PlaySports. "Ce fut une bonne performance. Nous marquons trois fois contre une équipe du top six qui veut également viser le titre."

Comment était-ce pour lui de jouer au football en tant que "numéro neuf" ? "C'était étrange", a-t-il répondu en riant. "Nous avons des cas de coronavirus et Agüero est toujours blessé. Je le fais pour aider l'équipe."

Lukaku ne devrait-il pas encore craindre sa place de base avec les Red Devils? "Non, je ne peux pas rivaliser avec lui."