Toby Alderweireld ambitieux: "Pas tellement d'opportunités comme celle-là dans une carrière"

Après avoir regoûté au succès en Premier League, les Spurs partent à la conquête de leur première finale de la saison.

Auteur de son premier but de la saison samedi soir contre Leeds United, Toby Alderweireld a rapidement tourné le bouton. Et pour cause, les Spurs seront à nouveau sur le point mardi soir. Avec un objectif clair: aller chercher une place en finale de la League Cup.

"Une occasion à saisir!"

"Ce sera un énorme match", prévient le défenseur de Tottenham, avant de défier Brentford, pensionnaire de Championship et surprise du dernier carré. "C'est une excellente équipe, qui joue bien et qui est dans une bonne passe", temporise toutefois le défenseur belge.

Mais, sur leur pelouse, les Spurs partiront évidemment favoris. "C'est une grosse opportunité de jouer une finale et dans une carrière, il n'y en a pas tellement des opportunités comme celle-là. Il faudra saisir l'occasion", conclut Toby Alderweireld, qui avait joué la finale de la Ligue des Champions en 2019, mais qui n'a pas encore remporté le moindre trophée avec Tottenham.