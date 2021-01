Tottenham tranquillement en finale de la Carabao Cup

José Mourinho n'est plus qu'à un match de son premier trophée avec Tottenham : les Spurs se sont qualifiés pour la finale de la Carabao Cup (Coupe de la Ligue) en se défaisant de Brentford.

Alors que Manchester City et Manchester United se disputeront le second ticket pour la finale, Tottenham avait un programme plus clément puisque les hommes de José Mourinho affrontaient Brentford, club de Championship tombeur de Newcastle United au tour précédent.

Moussa Sissoko ouvrait le score à la 12e minute pour Tottenham, tandis qu'en seconde période, Heung-Min Son faisait 2-0 et tuait la rencontre (70e). Toby Alderweireld faisait partie des joueurs laissés au repos par José Mourinho. Brentford finira le match à 10, suite à l'expulsion de Dasilva.