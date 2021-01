La Roma et l'Atalanta sans souci, la Lazio se relance

Les poursuivants de l'Inter et de l'AC Milan ont su exploiter l'après-midi pour grignoter.

Alors que l'Inter est tombé à la Sampdoria et que l'AC Milan affrontera la Juventus ce soir, les équipes du haut de tableau ont engrangé des points, mercredi après-midi, en Serie A. A commencer par la Roma: bien accrochés à leurs places sur le podium, les Romains ont fait le plein de confiance avant de défier l'Inter, dimanche prochain.

Un doublé de Broja Mayoral et un penalty d'Henrik Mkhitaryan avaient permis à la Roma de rapidement faire le trou sur la pelouse de la lanterne rouge, la réduction du score de Vlademir Golemic, déjà buteur contre l'Inter le week-end dernier, n'y change rien: la Roma, troisième, se rapproche à trois points de l'Inter, deuxième.

L'Atalanta et Sassuolo dans le coup

Victoire tranquille également pour l'Atalanta, qui n'a jamais douté contre le Parme de Maxime Busi, qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Déjà buteurs la semaine dernière, Luis Muriel, Duvan Zapata et Robin Gosens ont remis ça ce mercredi (3-0).

Ce fut plus compliqué pour la Lazio, mais Ciro Immobile, auteur du deuxième but des siens, et ses partenaires ont dompté la Fiorentina, malgré la réduction du score de Dusan Vlahovic (2-1, Felipe Caicedo avait ouvert le score pour la Lazio). Victoire également pour Sassuolo qui reste bien accroché au peloton de tête (2-1 contre le Genoa).

Résultat des courses: Sassuolo grimpe à la quatrième place (en attendant les résultat du Napoli et de la Juve) et la Lazio dépasse le Hellas Verone pour s'installer en huitième position. L'Atalanta occupe la sixième position, tandis que Parme et Maxime Busi sont en danger dans le bas de tableau.