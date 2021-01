L'aventure démarre mal pour Radja Nainggolan à Cagliari

Premier match, première défaite: Radja Nainggolan et ses équipiers ont laissé filer une rencontre qu'ils aviaent pourtant rapidement prise en main.

L'après-midi avait pourtant débuté sur les chapeaux de roue pour Radja Nainggolan et ses partenaires. D'une frappe du milieu de terrain, le médian belge passait à deux doigts de son premier but de la saison et sur le corner qui suivait, Joao Pedro plaçait sa tête pour ouvrir le score.

Mais Cagliari n'a jamais su faire le break et la rencontre a tourné au vinaigre juste avant la pause pour les Sardes. En trois minutes, Marco Sau et Alessandro Tuia donnaient l'avantage Benevento. Dos au mur, Cagliari a dominé le second acte, mais manqué de réalisme.

L'exclusion de Nahitan Nandez, à cinq minutes du coup de sifflet final, condamnait définitivement les Sardes. Victoire précieuse: Benevento et Daam Foulon, qui a joué les 20 dernières minutes, confortent leur dixième place. Cagliari reste coincé et en danger dans le bas de classement (15e, 11 points).