L'entrejeu de la meilleure équipe belge de tous les temps: Scifo et De Bruyne côte à côte

Après le gardien, Michel Preud'homme, et la défense composée d'Eric Gerets, de Vincent Kompany, de Philippe Albert et de Jan Vertonghen, l'Union Belge révèle ce mercredi les noms des trois médians qui ont été plébiscités par les supporters lors de l'élection de la "meilleure équipe belge de tous les temps".

Et sans surprise, Enzo Scifo s'offre une place dans cette dream-team. Le demi-finaliste du Mondial 1986 est accompagné de deux demi-finalistes du Mondial... 2018: Kevin De Bruyne et Axel Witsel. Un sacré trio qui s'ajoute à une équipe de rêve qui sera complète jeudi, avec le trio offensif. En attendant le nom du sélectionneur plébiscité par les supporters.

This is the best @BelRedDevils midfield ever, chosen by our fans! 🌟🇧🇪



