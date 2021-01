Mesut Özil entre la MLS et la Turquie ?

Mesut Özil va quitter Arsenal, c'est une certitude ; reste à voir pour quelle destination. La MLS et la Turquie seraient les options les plus chaudes.

Mesut Özil, plus gros salaire d'Arsenal, a été écarté du groupe professionnel par Mikel Arteta et n'est pas apparu cette saison en Premier League. L'international allemand avait été cité en MLS, où des discussions auraient eu lieu entre DC United et Arsenal ; cependant, d'après les informations du Daily Mail et du média turc DHA, la destination la plus chaude serait désormais le Fenerbahçe.

Özil, d'origine turque et toujours très lié à la Turquie, pourrait donc pour la première fois y évoluer. La presse turque est même formelle : le champion du monde 2014 devrait signer un contrat de trois ans et demi au Fener, et enfin se sortir du calvaire londonien. Depuis son arrivée en 2013, Mesut Özil aura disputé 254 matchs pour les Gunners, inscrivant 44 buts et délivrant 77 assists. Mais son étoile a pâli depuis la saison passée et particulièrement depuis l'arrivée de Mikel Arteta à la tête du club.