Retraité du football, Javier Mascherano a trouvé du boulot

L'ancien joueur du FC Barcelone va embrasser une toute nouvelle carrière.

Javier Mascherano, l'ex-milieu de terrain de la sélection argentine et du Barça, va travailler pour les sélections argentines en tant que directeur d'un nouveau département Méthodologie et de Développement. Il sera en charge du département Méthodologie et Développement qui sera présenté dans les prochaines semaines, a indiqué ce mardi soir la Fédération argentine.

Joueur argentin le plus capé (147 sélections), finaliste avec l'Argentine à la Coupe du monde 2014 et vainqueur de deux titres olympiques, l'ancien capitaine de l'Albiceleste a pris sa retraite en novembre à l'âge de 36 ans, alors qu'il jouait pour Estudiantes de La Plata.