David Beckham se sépare de son entraîneur à Miami, un Anglais cité pour le remplacer

A la suite d'une saison décevante, David Beckham a décidé de se séparer de son entraîneur Diego Alonso.

Pour remplacer l'Espagnol, l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid pense à Gary Neville. Ce dernier a été l'entraîneur de Valence durant 24 rencontres lors de la saison 2015-2016 avant de retrouver son poste de consultant à la télévision.

