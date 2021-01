Karim Benzema va finalement passer devant le tribunal

Il y aura bien un procès dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. Le footballeur international Karim Benzema, qui évolue actuellement au Real Madrid, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "tentative de chantage", a annoncé le parquet de Versailles (Yvelines), jeudi 7 janvier, à l'AFP. Quatre autres hommes qui gravitent dans le milieu du football sont également renvoyés dans ce dossier, pour "tentative de chantage", et l'un d'entre eux pour "abus de confiance", également.

L'affaire a éclaté en 2015. A l'époque, Mathieu Valbuena, le meneur de jeu des Bleus et de l'Olympique lyonnais, affirme avoir reçu en juin plusieurs appels téléphoniques d'hommes l'incitant à leur verser plus de 100 000 euros afin de ne pas diffuser une vidéo intime de lui et sa compagne.