La première de Pochettino à la loupe: double changement tactique et insuffisance globale

Pour sa première sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n'a pu apporter la victoire à sa nouvelle équipe. Cependant, cette insuffisance a des explications et l'Argentin a surtout profité de ce match pour tenter certaines choses.

Toute la France du football et les supporters du PSG attendaient cela avec impatience: la première de Mauricio Pochettino à la tête du navire parisien. En ce 6 janvier, jour de l'épiphanie, la rencontre n'aura pas été douce comme une galette et les Parisiens n'ont pas trouvé la fêve.

Quelle tactique?

La tactique qui allait être employée était importante. D'entrée de jeu, l'Argentin avait opté pour un 4-3-3 en positionnant Marco Verratti en numéro 10. Bien lui en a pris car l'Italien a été excellent, seul joueur à bouger pour demander le ballon et essayer de débloquer la situation. Il est aussi à l'origine, via une passe décisive, de l'égalisation des siens pour donner au score son allure finale (1-1).

En seconde période, les Parisiens étaient mangés dans tous les domaines alors Pochettino a tenté une autre formule: un 4-4-2 avec un duo d'attaque Mbappé - Kean, qui a apporté plus de danger et surtout plus de stabilité défensive, mais pas les trois points. Quelle tactique sera conservée lors des prochains matches? Le suspense reste entier.

Car pour cette rencontre, l'ancien T1 de Tottenham ne disposait pas vraiment du choix des armes. Les absents étaient nombreux pour son entrée en matière: Neymar, Bernat, Kimpembe, Kurzawa, Icardi et bien d'autres étaient absents, ce qui lui offrait moins d'armes.

Du coup, il est surtout difficile de savoir quel sera l'équipe alignée lorsque le Brésilien sera de retour en attaque et dans quelle position il le placera. Après seulement 4 jours d'entraînement et une rencontre, on ne voit pas encore l'impact de l'Argentin sur son groupe, et c'est normal. La réception de Brest et le trophée des champions qui se profile le 13 janvier apporteront d'autres éléments. Si Pochettino estime qu'il sera prêt pour le duel face à Barcelone, on lui fait confiance.