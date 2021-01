📷 Fabio Quagliarella dit non à la Juventus mais à sa manière

L'expérience du vétéran italien aurait pu être un gros bénéfice pour les champions en titre.

Fabio Quagliarella était sur les tablettes de la Juventus pour ce mercato d'hiver. En effet, les Turinois souhaitaient probablement l'expérience de ce vétéran pour se renforcer dans le secteur offensif.

Cependant, il semblerait que Quagliarella ne soit pas prêt à bouger de la Sampdoria et il l'a fait savoir.

Tout en subtilité, l'attaquant italien a posté un message sur les réseaux sociaux qui devrait ravir les supporters de la Samp : "Si j'ai tant donné et reçu encore davantage, si je ressens à chaque fois mon cœur qui bat de la même façon dans ma poitrine, cela veut dire qu'il y a des liens plus forts que tout, qui vont au-delà des intérêts, qui mettent de côté l'actualité et respectent l'histoire. Je pense, je vis et je joue comme ça".