Aston Villa - Liverpool maintenu, mais les Villains aligneront leurs jeunes !

Aston Villa est sévèrement touché par le Covid-19 et a même dû fermer les portes de son centre d'entraînement, mais le match de ce vendredi soir face à Liverpool aura bel et bien lieu.

The show must go on. Malgré une explosion de cas de Covid-19 au sein de son équipe première et de son staff, qui a forcé la fermeture de son centre d'entraînement, Aston Villa affrontera bel et bien Liverpool ce vendredi soir (20h45) : Skysports rapporte que les Villains prévoient d'aligner une équipe de jeunes joueurs suite à la mise en quarantaine de son équipe A.

Mark Delaney, coach des U23 du club de Birmingham, dirigera cet Aston Villa - Liverpool en l'absence de l'entraîneur Dean Smith et de son staff, également isolés.