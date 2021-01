🎥 Début de match de folie, En-Nesyri en feu, un CSC venu d'ailleurs: Séville s'impose contre la Sociedad

Le premier match de ce samedi en Liga aura été un véritable festival pour les amateurs de football.

En ouverture des matches de ce samedi en Liga, Séville affrontait la Real Sociedad d'Adnan Januzaj (entré à la 78ème minute). Avant même que le match ne débute, l'affiche fait déjà saliver et personne n'aura été déçu.

Il ne faut que 4 minutes à En-Nesyri pour ouvrir le score (1-0). Mais dans le même temps, 2 minutes plus tard, Diego Carlos marque contre son camp et remet involontairement les deux équipes à égalité (1-1). Mais En-Nesyri insiste et après un petit slalom il redonne l'avantage à son équipe (7', 2-1).

👀 | 4 buts en 14 minutes. Quel match ! 🥵🍿#SevillaFCRealSociedad pic.twitter.com/vq6XHAfdph — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 9, 2021

C'est loin d'être terminé car les Basques ont de la ressource: Sur corner, Isak égalise en étant bien seul (14', 2-2). Mais à Séville, un homme avait décidé de marquer ce début d'année 2021: En-Nesyri, encore lui, signe un triplé en seconde période pour redonner l'avantage définitif à ses couleurs (46', 3-2).

La montée d'Adnan Januzaj n'y changera rien. Au classement, Séville revient à hauteur de son adversaire du jour avec 30 points. Les deux équipes partagent la cinquième place.