Juninho confirme le départ de Moussa Dembélé : "Il est d'accord avec le club"

En manque de temps de jeu avec l'OL cette saison, Moussa Dembélé devrait bientôt rebondir du côté de l'Atlético de Madrid. En conférence de presse, Juninho a confirmé la tendance concernant l'avenir de l'attaquant des Gones.

C'est imminent. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé, devrait prochainement s'engager avec l'Atlético de Madrid. Même si les deux clubs discutent encore autour des modalités de transfert, le joueur de 24 ans aurait d'ores et déjà un accord avec les Colchoneros. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le directeur sportif de l'OL, Juninho, qui était présent en conférence de presse hier.

L'ancien international brésilien a fait le point sur le dossier dans des propos relayés par Foot Mercato. "Moussa (Dembélé, ndlr) est venu me voir, il pense que c’est le moment de changer d’équipe, il a un peu perdu la motivation. On avait pas prévu qu'il parte cet hiver. On discute avec l’Atletico, il n’y a rien de fait mais lui est d’accord avec le club."

Arrivé à Lyon en août 2018 contre 22 millions d'euros, Moussa Dembélé aura rendu de fiers services aux Gones en inscrivant 45 buts et en délivrant 13 passes décisives en 108 matchs toutes compétitions confondues. Mais depuis le début de l'exercice 2020/2021, le buteur formé au PSG est en manque de temps de jeu (seulement 670 minutes jouées). En ralliant l'Atlético, il espère donc se relancer. La transaction devrait être officialisée dans les prochains jours si un terrain d'entente est trouvé...