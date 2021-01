Francky Dury catastrophé de l'état du terrain : "Ca traîne dans les têtes, inévitablement"

Le terrain du Gaverbeek est de pire en pire chaque semaine. Zulte Waregem est à la peine à domicile et ce n'est pas un hasard.

Si les adversaires se déplaçant au Gaverbeek se plaignent à l'unanimité de l'état du gazon, les résidents du stade n'en sont pas moins dérangés. Francky Dury semblait blasé. "L'analyse de ce match, elle est facile : nous marquons, puis nous défendons 80 minutes et nous tenons bon. Le terrain est vraiment incroyablement mauvais", lâche l'entraîneur de Zulte Waregem.

"Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je ne peux que défendre un peu mes joueurs quand je vois un terrain pareil. On gagne, c'est déjà ça. Le football n'était pas bon, mais en déplacement, on propose du football, on s'en sort mieux", souligne Dury. "Ici, l'état de ce terrain traîne dans les têtes. Oui, c'est le même terrain pour les deux équipes, mais eux ne viennent ici qu'une fois sur l'année alors que nous y jouons une semaine sur deux". Et en janvier, Zulte sera même souvent à domicile, ce qui n'est plus vraiment un avantage sans public et dans ces conditions.

"Oui, trois matchs à domicile en janvier, ce sera difficile, car le terrain sera de pire en pire", regrette Francky Dury. "On va retenir un total très positif : 20/30, c'est une excellente série. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, il faudra travailler dur dans ce mois de janvier".