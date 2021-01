🎥 Zlatan Ibrahimovic se fait remarquer avec son échauffement insolite

Le Suédois parvient toujours à se faire remarquer, même à l'échauffement.

Après plusieurs semaines sur la touche, Zlatan Ibrahimovic a effectué son retour avec l'AC Milan lors de la victoire des Rossoneri face au Torino (2-0). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Suédois s'est encore fait remarquer, et cette fois-ci à l'échauffement.

Peu avant son entrée au jeu, l'attaquant s'échauffait au bord du terrain avant de monter au jeu. Les caméras ont filmé l'échauffement du Suédois et il vaut le détour. On le voit en train de passer sa jambe... au-dessus d'un membre du staff de l'AC. Un geste qui en a fait rire plus d'un.