FA Cup: West Ham se fait peur contre un club de cinquième division

Ça passe dans la douleur pour les Hammers.

West Ham est le 31e qualifié pour les seizièmes de finale de la FA Cup, mais que ce fut compliqué pour les Hammers! En déplacement à Stockport County, club de cinquième division anglaise, les Hammers ont longtemps été tenus en échec.

Et c'est un coup de tête salvateur de Craig Dawson, à la 83e minute de jeu, qui permet au club londonien d'éviter les prolongations et d'assurer sa qualification. Au prochain tour, West Ham affrontera Doncaster, club de League One.

Il ne reste plus qu'une rencontre du quatrième tour à jouer. Le duel entre Southampton et Shrewsbury, qui avait été reporté en raison d'un trop grand nombre de cas de Covid-19 dans le noyau de Shrewsbury.