Un joueur explique son transfert avorté au PSG

Il aurait été tellement utile au club français.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain à plusieurs reprises, et notamment à l’été 2019, Raphaël Guerreiro (27 ans, 12 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) n’a jamais rejoint le club de la capitale. Et pourtant, le latéral gauche du Borussia Dortmund était intéressé.

"Si j'ai failli signer au PSG ? Oui ! Il y a eu des discussion très poussées, j'étais pratiquement d'accord pour y aller, a raconté l’international portugais à beIN Sports. Après, il y a eu des changements au club donc ça a pris une autre direction. Moi, j'ai continué ici à Dortmund et maintenant j'ai envie de dire 'heureusement que j'ai prolongé ici' parce que je pense avoir fait la meilleure saison de ma carrière et j'espère continuer comme ça."

L’ancien Lorientais n’en dit pas plus, mais la nomination du directeur sportif Leonardo en juin 2019 a peut-être un lien avec son transfert avorté.