"Maintenant ou jamais", Eden Hazard est attendu en Supercoupe d'Espagne

Après la qualification, aux tirs au but, du Barça contre la Real Sociedad, l'autre grand d'Espagne va tenter de rejoindre son plus grand rival. Avec un rôle majeur à jour pour Eden Hazard? C'est ce qu'attend la presse espagnole qui n'hésite pas à mettre la pression sur le capitaine des Diables.

Il y a tout juste un an, Thibaut Courtois brillait en finale de Supercoupe, en dégoûtant les attaquants de l'Atletico pendant 120 minutes avant de repousser un tir au but pour permettre au Real de s'offrir la onzième Supercoupe de son histoire. Un tournant dans la carrière madrilène du portier belge, qui n'a fait que monter en puissance depuis lors.

Et si, un an plus tard, Eden Hazard connaissait la même trajectoire? C'est ce qu'espèrent, évidemment, tous les supporters du Real. Titulaire à Osasuna, pour la première fois depuis fin novembre, mais sans forcément convaincre, le capitaine des Diables Rouges devrait être dans le onze de base, jeudi soir, contre l'Atletico.

Real Madrid face Athletic in the second #Supercopa semi-final tonight and a perfect stage for Hazard to shine.

Today's front cover of AS.https://t.co/ht5EKPHrbL pic.twitter.com/CnMic2g5rN — AS English (@English_AS) January 14, 2021

"Il est emps de briller"

Et pour Eden, c'est "maintenant ou jamais", selon les médias espagnols, qui attendent de pied ferme le numéro 7 du Real. "Il est temps briller", insiste par exemple AS dans son édition du jour. Et le quotidien madrilène voit au moins "trois bonnes raisons" pour Eden Hazard de sortir les crocs, ce soir, contre l'Athletic Bilbao.

"Du temps de jeu pour faire taire ses détracteurs"

Neuf petits matchs, cinq titularisations et deux buts: Eden Hazard a dû se contenter de si peu depuis le début de la saison. Mais il semble avoir désormais laissé derrière lui les blessures musculaires qui ont ralenti son retour aux affaires et il devrait obtenir sa sixième titularisation de la saison. Dans un match couperet, qui plus est. Une occasion rêvée pour marquer les esprits et faire taire les nombreuses critiques qui l'entourent depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

"Un trophée pour booster la confiance"

Au bout de cette semaine, il y aura peut-être aussi le troisième trophée glané par Eden Hazard avec le Real. Il avait dû faire l'impasse sur la Supercoupe l'an dernier et il n'a pas eu le rôle espéré en championnat, mais les deux sacres figurent à son palmarès. S'il pouvait contribuer à aller chercher le troisième, "ce serait tout bénéfice pour sa confiance personnelle", estime AS.

Un premier Clasico en jeu

Mais pour soulever le trophée, dimanche à Séville, les Merengue auront deux obstacles à passer. Bilbao, d'abord. Puis éventuellement, et surtout, le Barça en finale. C'est donc le deuxième Clasico de la saison qui sera en jeu ce soir. Et, peut-être, le tout premier de la carrière d'Eden Hazard. Arrivé à Madrid il y a un an et demi, le Brainois peut enfin espérer croiser les Blaugrana et découvrir, depuis la pelouse, la plus grande rivalité de l'histoire du football.

Une chose est sûre: Eden Hazard n'aura pas besoin de chercher des sources de motivation au moment de monter sur la pelouse du Stade de la Rosaleda de Malaga ce soir. Elles sont déjà toutes trouvées!