Zlatan ne tarit pas d'éloges à propos de son coach

Zlatan Ibrahimovic a souvent des compliments pour lui-même, mais cette fois il parle de son coach en bien.

Dans les colonnes du Corriere dello Sport ce vendredi, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 7 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) s’est montré très élogieux envers son entraîneur à l’AC Milan, Stefano Pioli. L'attaquant suédois semble vraiment apprécier le technicien italien, qui a fait des Rossoneri l'une des meilleures équipes d'Europe en matière de résultats depuis plus d'un an.

"Il entraîne, je joue. Il me demande de faire certaines choses et j'exécute. Il me fait confiance et me donne des instructions qui me plaisent. Un bon équilibre des tâches. Je me sens bien sur et en dehors du terrain. L'année dernière, lui aussi était dans la situation de ne pas savoir s'il allait travailler le lendemain ou non. Un autre que lui serait parti en disant : merci, j'irai là où j'ai un avenir. Au lieu de cela, il a envoyé des messages de réconfort aux joueurs chaque jour. Et il s'est avéré être un excellent entraîneur d'équipe", a rappelé le Scandinave.