Officiel: l'ancien médian de Zulte Waregem Soualiho Meïté rejoint le leader de Serie A

Diretion la Lombardie pour Soualhio Meïté.

C'est désormais officiel, Soualiho Meïté rejont l'AC Milan, leader du championnat d'Italie. Le médian français arrive en provenance du Torino et est prêté jusqu'à la fin de la saison, mais les Rossoneri ont une option d'achat pour rendre le deal permanent.

Passé par le LOSC et Auxerre, le solide milieu de terrain avait séduit la Pro League entre 2015 et 2017. Il avait ensuite transité par Monaco et Bordeaux avant de rejoindre le Torino où il disputait sa troisième saison.