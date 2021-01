Officiel: Danny Drinkwater quitte Chelsea

Une solution provisoire pour Danny Drinkwater. Pas dans les bonnes grâces de Frank Lampard et barré par Joginho et Kovacic notamment à Chelsea, le médian anglais va découvrir la Superlig turque: il est prêté à Kasimpasa jusqu'à la fin de la saison.

En Turquie, le médian de 30 ans espère relancer sa carrière, alors qu'il n'a joué que 90 minutes, en Coupe de la Ligue, depuis le début de la saison.

Danny Drinkwater will go out on loan for the remainder of this season.



Good luck, Danny! 👊