Vers un report du derby ASSE - OL pour cause de Covid-19 ?

Touché par le coronavirus, l'AS Saint-Étienne a demandé le report de la rencontre face à l'Olympique Lyonnais.

Dimanche prochain doit se tenir le derby entre l'ASSE et l'OL, mais le Covid-19 pourrait bien forcer le report de la rencontre : Saint-Étienne a demandé un report de la rencontre en raison d'un nombre élevé de cas de coronavirus, a annoncé le coach stéphanois Claude Puel en conférence de presse dans des propos relayés par L'Équipe.

Cependant, la demande de l'ASSE risque d'être rejetée, comme celle effectuée pour le déplacement à Strasbourg, car les Verts n'avaient "que" 10 cas positifs au Covid-19. "On demande le report, mais il y a un règlement et si on ne le respecte pas, on perd le match", pointe Claude Puel.