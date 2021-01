Koeman espère que la suspension de Messi sera réduite

L'attaquant du FC Barcelone a été l'auteur d'un très vilain geste sur un joueur de Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Un coup au visage d'Asier Villalibre a valu à Lionel Messi le premier carton rouge de sa carrière dimanche face à l'Athletic Bilbao. La sanction est lourde : deux matches de suspension.

Une décision contestée par le Barça qui veut "déposer un recours" pour alléger la suspension (voire l'annuler). Ronald Koeman ne souhaite pas être privé aussi longtemps de son meilleur élément sur le terrain.

"Le club m’a dit que c’étaient deux matches (de suspension). Le club n’est pas d’accord, donc on verra. Il y a des choses qui peuvent être défendues, et j’espère que la sanction sera réduite. Sinon, on jouera deux matches sans Leo", a expliqué l'entraîneur néerlandais en conférence de presse.