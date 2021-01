Frank Lampard ne pense pas à son avenir à Chelsea : "Je n'écoute pas les rumeurs"

Chelsea connaît une saison compliquée et les dernières rumeurs parlent d'un départ de Frank Lampard si les choses ne changent pas.

Battu par Leicester mardi, Chelsea n'arrive pas à enchaîner en championnat et bute contre les grands. Une saison décevante et qui, selon certaines rumeurs, pourrait coûter cher à Frank Lampard.

Cependant, l'entraîneur des Blues ne veut rien entendre et continue d'y croire. "Je n'écoute pas les rumeurs. On les voit si on va sur les réseaux sociaux, je n'y vais pas. Je ne suis pas stupide, je sais que la pression fait partie du métier d'entraîneur, surtout dans un grand club de football", a-t-il confié dans des propos rapportés par L'Equipe.

Chelsea reçoit Luton dimanche dans le cadre du 4e tour de la FA Cup.