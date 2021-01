🎥 Kylian Mbappé restera-t-il au PSG ? "Je suis en plein réflexion"

L'international français sait que le choix sur son avenir aura un énorme impact sur son club actuel et son image.

Souvent cité du côté du Real Madrid comme le projet fou de Zinédine Zidane, Kylian Mbappé est, pour l'instant, toujours lié au Paris Saint-Germain. Mais le restera-t-il longtemps ?

Au micro de Téléfoot, l'attaquant français s'est confié : "On discute avec le club pour trouver un projet et j'ai dit que j'étais en réflexion aussi parce que je pense que c'est une signature qui est sur le long terme pour m'investir au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, j'ai toujours été très heureux. Les supporters et le club m'ont toujours aidé et rien que pour ça, je serai toujours reconnaissant envers le club".

"Je veux réfléchir pour savoir ce que je veux faire dans les prochaines années et où je veux être. C'est ma réflexion et je pense qu'il faudra bientôt faire un choix."

Le présentateur a tenté de forcer un peu en demandant quand tomberait sa décision : "Si j'avais la réponse aujourd'hui, je l'aurais déjà dite. Ce n'est pas une volonté de gagner du temps. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an plus tard que j'ai envie de partir. Si je signe, c'est pour rester".