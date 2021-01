L'amertume d'Erling Haaland après la nouvelle défaite du Borussia Dortmund

Dans son style, bref et concis, le Norvégien n'a pas caché les sentiments qui l'habitaient après la défaite subie par le Borussia Dortmund, vendredi soir.

Déjà tenu en échec par Mayence samedi dernier, puis battu à Leverkusen mardi, le Borussia Dortmund a bu le calice jusqu'à la lie, vendredi soir, au terme d'un match spectaculaire, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (4-2).

Le tout, pourtant, avec un doublé de l'inévitable Erling Haaland. Mais ça ne console en rien le Norvégien. "Si je peux dire quelque chose de positif sur la rencontre? Je suis tellement fâché que je ne sais pas vraiment", répond-il au micro de la Bundesliga.

Le Norvégien n'apprécie pas du tout le goût de la défaite et il espère le chasser au plus vite. "On doit continuer à travailler, nous concentrer sur le match de la semaine prochaine, parce que c'est terrible de perdre. Je suis fâché à un point que vous ne pourriez l'imaginer en ce moment précis."

Rendez-vous samedi prochain pour Erling Haaland et ses coéquipiers qui ne pourront pas se permettre un nouveau faux-pas contre Augsbourg...