Naples battu à Vérone, Dries Mertens débute à nouveau sur le banc

Dries Mertens débutait à nouveau sur le banc lors du déplacement du Napoli au Hellas Vérone, qui l'a emporté.

Le Napoli fait la très mauvaise opération de la journée : alors que l'AC et l'Inter Milan ont tous deux perdus des points et que l'Atalanta Bergame a réintégré le top 6 en allant justement s'imposer chez les Rossoneri, le Napoli n'a pas pu en profiter et s'est incliné sur la pelouse du Hellas Vérone (3-1), où Dries Mertens a du à nouveau se contenter d'un rôle de joker et est entré au jeu à la 60e minute.

Hirving Lozano avait pourtant très vite mis les Partenopei sur du velours en ouvrant le score dès la seconde minute de jeu, mais Dimarco égalisait (36e) avant que le Hellas prenne l'avantage en seconde période, d'abord via Barak (62e) puis via Zaccagni (80e). Le Napoli est désormais 7e de Serie A, deux points derrière la Juventus et l'Atalanta.

Défaite ennuyeuse pour Caglari et Nainggolan

En bas de classement, le Genoa a fait une très belle opération en battant Cagliari, opposant direct dans la lutte pour le maintien (1-0). Razvan Marin et Radja Nainggolan étaient titulaires côté sarde, et un but de Mattia Destro aura suffi aux Génois pour l'emporter ; le Genoa, longtemps englué dans la zone rouge, se donne de l'air avec quatre points d'avance sur ... Cagliari, premier relégable.

24/01/2021 12:30 Juventus - Bologna 2-0 24/01/2021 15:00 Genoa - Cagliari 1-0 24/01/2021 15:00 Hellas Verona - Napoli 3-1 24/01/2021 18:00 Lazio - Sassuolo 1-1 24/01/2021 20:45 Parma - Sampdoria -