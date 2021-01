Du mouvement sur le banc du Bayern?

Le champion d'Europe en titre pourrait voir son entraîneur prendre la poudre d'escampette.

A la tête d'une impressionnante équipe du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick n'est pas certain de faire de vieux os au sein du club bavarois. Selon Bild, de nombreuses raisons expliquent les questionnements de l'ancien milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2023. L'une d'entre elles concerne le départ annoncé de Karl-Heinz Rummenigge, qui va céder son poste de président du club à Oliver Kahn à la fin de l'année 2021. Le média nous apprend que les deux hommes s'apprécient énormément et que Flick ne s'adresse qu'à lui parmi les membres de l'organigramme.

Le dernier mercato estival a également laissé des traces. Si la recrue phare, Leroy Sané, vit un début d'aventure compliqué, Flick n'est pas du tout convaincu par les arrivées de Bouna Sarr, Marc Roca, Tiago Dantas, Douglas Costa ou encore Eric Maxim Choupo-Moting. Flick estime d'ailleurs que son effectif s'est affaibli au cours des derniers mois, avec notamment le départ de Thiago Alcântara pour Liverpool.

Enfin, et c'est une des raisons majeures du possible départ de Flick, la situation actuelle de l'équipe nationale d'Allemagne. Ces derniers mois, Joachim Löw n'a pas été épargné par les critiques, et il se pourrait bien que le sélectionneur décide de mettre un terme à son aventure après l'Euro. Une opportunité que le coach bavarois pourrait tenter de saisir. Sélectionneur adjoint entre 2006 et 2014, Flick rêve de prendre la succession de son mentor, qui est en place depuis désormais 15 ans.