OFFICIEL: Martin Odegaard est un Gunner

C'était dans l'air et c'est maintenant officiel: Martin Odegaard est prêté à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat.

Sur le site officiel d'Arsenal, Mikel Arteta s'est exprimé: "Nous sommes heureux de l'accueillir jusqu'à la fin de la saison. Martin est un joueur qui est jeune mais qui a de l'expérience, il a joué pour des équipes de haut niveau. Il va nous apporter de la qualité offensive et nous sommes heureux de pouvoir l'intégrer à l'équipe".

La saison dernière Odegaard était prêté à la Real Sociédad.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴