Deux joueurs de Manchester United visés par des propos racistes sur les réseaux sociaux

Mercredi, Axel Tuanzebe et Anthony Martial ont été victimes de propos racistes sur les réseaux sociaux après la défaite face à Sheffield United.

Des propos immédiatement condamnés par Manchester United qui qualifient les auteurs "d’idiots anonymes sans cervelle".

"Tout le monde à Manchester United est dégoûté par les insultes racistes reçues par les joueurs via les réseaux sociaux après le match d’hier soir. Nous les condamnons totalement, et il est encourageant de voir que d’autres fans les condamnent également sur les réseaux sociaux."

Manchester United a rappelé sa "tolérance zéro" face au racisme et à la discrimination.

We are #UnitedAgainstRacism.



Then, now and always.