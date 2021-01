Arteta veut déjà garder dans ses rangs un joueur prêté

L'Espagnol s'enflamme un peu vite pour un joueur qui vient d'arriver.

Très peu utilisé par Zinedine Zidane au Real Madrid, Martin Ødegaard (22 ans) a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Arsenal. Alors qu'il n'a toujours pas disputé le moindre match avec le club anglais, le milieu offensif norvégien fait déjà l'objet d'un forcing de son nouvel entraîneur, Mikel Arteta, pour rester chez les Gunners au-delà de l'exercice actuel.

"Oui, il a certainement toutes les qualités et les caractéristiques que nous recherchons. Alors, il ne restera plus que deux choses. Tout d'abord, la façon dont il s'adapte ici et l'impact qu'il peut avoir dans notre équipe. Deuxièmement, ce que le Real Madrid et le joueur en pensent, parce qu'il appartient au Real Madrid et que le joueur a aussi son mot à dire à ce sujet", a souligné le manager espagnol pour The Times.

En cas de bonnes performances, Arsenal pourrait rapidement tenter de boucler le dossier de façon définitive.