Paul Clement, fier de ses joueurs dans la défaite: "Une équipe en pleine progression"

Le Cercle est dans les problèmes, avec cette 17ème place au classement. Paul Clement ne s'alarme pas encore et voit le positif même dans la défaite.

Avec tout le flegme qu'on lui connait, Paul Clement a analysé la rencontre de ses joueurs et était surtout heureux de la première période: "Avant la pause, c'était très bon, surtout en contre. Notre avantage était mérité. Mais après la mi-temps, cela a été plus difficile. Il y avait de la pression et nous avons reculé. Je suis déçu du résultat mais pas de de la manière dont nous avons joué au football, cela doit nous donner de la confiance pour la suite, et construire quelque chose pour notre prochaine rencontre face à STVV".



Paul Clement remet ensuite la rencontre dans son contexte: "Nous avons joué contre les champions. Le Club de Bruges est une très bonne équipe, qui n'était peut-être pas à son meilleur ce soir mais qui a été assez bonne pour gagner. Ils sont aussi très matures alors que nous sommes une équipe en pleine progression avec des joueurs qui doivent encore grandir".



"Je suis fier de ce que mes joueurs ont montré, ils ont fait de leur mieux et ils apprennent beaucoup. Il reste encore beaucoup de matches, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Nous pouvons encore nous sauver".