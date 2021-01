Premier League : City garde le rythme en tête; Crystal Palace et Batshuayi viennent à bout des Wolves de Dendoncker

Deux Belges étaient en action lors de cette 21e journée de Premier League.

Crystal Palace - Wolverhampton

Après deux défaites de suite, Crystal Palace accueillait une formation de Wolverhampton qui n'a plus gagné depuis le 15 décembre, soit sept rencontres sans victoire). La rencontre opposait Leander Dendoncker et Michy Batshuayi tous deux titulaires, et c'est Palace qui remporte finalement la mise, grâce à un but d'Eberechi Eze (60e) qui permet aux Eagles de se reprendre. Les Wolves eux restent dans la tourmente.

Manchester City - Sheffield United

Match des extrêmes entre le leader de Premier League et la lanterne rouge. Après sa victoire surprise à Old Trafford, Sheffield United espérait refaire le même coup à l'autre formation de Manchester. Il n'y a pourtant pas eu de pluie de buts, et City s'en est remis à un but de Gabriel Jesus (9e) en tout début de rencontre pour empocher la victoire.

West Bromwich Albion - Fulham

Partie très importante en bas de classement entre Fulham 18e et WBA 19e. Avec un écart de cinq points entre le 18e et le 17e (premier non-reléguable), la victoire est quasi impérative pour les deux formations. De Cordova-Reid (10e) ouvrait le score pour les visiteurs, avant que Bartley (47e) puis Matheus Pereira (66e) ne renversent le cours du match. Ivan Cavaleiro (77e) remettait Fulham dans le coup.