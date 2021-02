L'ancien Genkois Nikolaos Karelis rebondit en Grèce

En manque de temps de jeu aux Pays-Bas, il est rentré dans son pays.

Nikolaos Karelis est de retour dans le championnat de Grèce. Quatre ans et demi après avori quitté la Super League pour la Pro League et le Racing Genk, l'attaquant grec a signé un contrat d'un an et demi, avec Panetolikos, actuel 12e du championnat.

Passé par le Racing Genk où il a inscrit 33 buts en 75 rencontres, il avait quitté le Limbourg pour Brentford l'an dernier, mais il n'a jamais percé en Angleterre. Sans contrat l'été dernier, il avait finalement signé à La Haye, où il aura disputé onze petites rencontres avant de prendre un vol pour son pays natal.