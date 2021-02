🎥 Premier League : Leicester retrouve des couleurs; Manchester City reste solide leader et enchaîne une 13e victoire de suite

Soirée chargée en Premier League avec plusieurs matches au programme de la 22e journée, et deux rencontres en début de soirée pour Manchester City et Leicester.

Burnley - Manchester City

Manchester City, toujours sans Kevin De Bruyne, avait l'occaison d'enchainer une neuvième victoire de suite en déplacement chez le 15e de Premier League. Le message était reçu 5/5 par Gabriel Jesus qui ouvrait le score après 3 minutes de jeu, reprenant de la tête un ballon repoussé par Pope.

Peu avant la pause, Sterling (38e) doublait la mise sur un assist de Gündońüan. City gérait ensuite son avance et surtout consolide grâce à cette victoire, sa place de leader avec une 13e vicoitre de suite, toutes compétitions confondues.

Fulham - Leicester City

Les Foxes avec Youri Tielemans (titulaire) se déplaçaient à Craven Cottage, une rencontre délicate chez une équipe de Fulham qui lutte pour sortir de la zone rouge. Mais Leicester ne tombait pas dans le piège de la bête blessée et gérait la rencontre. Iheanacho (17e) ouvrait le score de la tête sur un excellent service de Maddison. Ce même Maddison servait ensuite James Justin (44e) qui doublait la mise juste avant le repos. Plus rien n'était marqué après la pause et Leicester renoue avec la victoire, après avoir pris un point sur six.