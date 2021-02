Grosse frayeur pour Dries Mertens à son retour en Belgique

Dries Mertens est rentré en Belgique pour soigner sa cheville, blessée depuis décembre dernier. Et l'atterrissage ne se serait pas passé comme prévu.

Dries Mertens s'est blessé à la cheville le 16 décembre dernier face à l'Inter Milan et peine, depuis, à enchaîner les minutes de jeu. Le Diable Rouge est donc revenu en Belgique pour y être soigné par le spécialiste attitré du noyau belge , Lieven Maesschalck, référence internationale. Mertens va suivre sa rééducation au sein de la clinique "Move to Cure" afin de revenir dans la meilleure forme possible en 2021.

Mais à son arrivée à l'aéroport de Deurne, près d'Anvers, Mertens a vécu une sacrée mésaventure, rapporte le média italien Calciomercato : son avion est sorti de piste à l'atterrissage en raison des conditions météorologiques très mauvaises (fortes pluies et vent). Les secours sont immédiatement arrivés et heureusement, le joueur du Napoli en a été quitte pour une grosse frayeur mais plus de peur que de mal.