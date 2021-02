Ligue 1 : victoires en tête pour Lille, Lyon, le PSG et Monaco; Marseille tenu en échec à Lens

Grosse soirée en Ligue 1 avec dix rencontres au programme comptant pour la 23e journée.

Dijon - Lyon

Privé de Jason Denayer, l'OL s'est imposé sur le plus petit écart grâce à un but de Lucas Paquetá (22e) qui permet à Lyon de rester deuxième.

Lens - Marseille

C'est dans un contexte très tendu que l'OM se déplaçait à Lens. Et les choses débutaient bien avec l'ouverture du score de Thauvin (37e) imité par Milik juste avant la pause. Mais Lens ne lâchait rien et revenait avec de meilleures intentions après la pause : Sotoca (46e) et Medina (61e) permettaient aux Nordistes d'accrocher un point.

Monaco - Nice

L'ASM avec Krépin Diatta (titulaire) et Eliot Matazo (sur le banc) ouvrait le score sur penalty grâce à Ben Yedder (28e). Lees Melou (47e) égalisait pour les Aiglons, avant que le doublé de Ben Yedder (51e) n'offre la victoire à Monaco qui est 4e.

PSG - Nîmes

La lanterne rouge n'a pas fait le poids face au PSG. Á. Di María (18e), Pablo Sarabia (36e) puis Mbappé (68e) offraient la victoire aux Parisiens.

Saint-Etienne - Nantes 1-1

Muani (0-1, 36e), Camara (1-1, 57e)

Bordeaux - Lille 0-3

Yazıcı (54e), Weah (66e) et David (89e)

Metz - Montpellier 1-1

Sarr (1-0, 47e), Laborde (70e, 1-1)

Rennes - Lorient 1-1

Terrier (1-0, 14e), Boisgard (1-1, 83e)

Strasbourg - Brest 2-2

Thomasson (1-0, 8e), Aholou (2-0, 70e), Charbonnier (2-1, 83e), Le Douaron (2-2, 90e+4)

Reims - Angers SCO 0-0